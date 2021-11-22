Красноярск, , 08:18 — REGNUM Стабилизация эпидемического процесса заболеваемости COVID-19 отмечается в Красноярском крае. Однако, как пишет 22 ноября в своём телеграм-канале главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, «стабилизация происходит на очень высоких уровнях».

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По словам Горяева, сдержать вирус помогли введение нерабочих дней и дополнительных ограничительных мероприятий, в том числе QR-кодов. До этого фиксировался непрерывный длительный подъём.

«По итогам предыдущей недели интенсивный показатель заболеваемости составил 173,5 на 100 тыс. населения», — подчеркнул Горяев, добавив, что максимальные пиковые значения регистрировались в первую декаду ноября.

Главный государственный санитарный врач призвал жителей Красноярского края строго соблюдать все превентивные и ограничительные меры, вакцинироваться и ревакцинироваться.

Напомним, в регионе по состоянию на 21 ноября выявлено 146 264 носителя коронавируса.

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