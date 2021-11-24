24 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение пенсионерки-блокадницы самой себе провести операцию из-за отказа врачей проводить плановую операцию, потому что у неё выявили коронавирус.

Артур Савин, , 19:35 — REGNUM Информация о том, что комитет здравоохранения Ленинградской области начал проверку, узнав, что 91-летняя блокадница сама себе сделала хирургическую операцию после того, как у неё выявили коронавирус и ей перенесли плановое медицинское вмешательство, стала поводом для реакции со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 24 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Жуть какая! Человек войну пережил, а в мирное время чуть кони не двинул из-за отсутствия медицинской помощи!» — отмечает Евгений С.

Многие пользователи пришли к выводу, что бабушка, которая сама взялась за хирургическую операцию, не одна такая, потому что пандемия коронавируса оставила множество людей без нормальной и своевременной медицинской помощи.

«Дожили! Позор современной российской системе здравоохранения. Сам теперь дома лечусь самолечением. Противное и мерзкое время нам выдалось. По сути, выживаем, а не живём», — считает пользователь под псевдонимом Имя Фамилия.

Некоторые комментаторы отмечают, что врачи, которые отложили операцию, поступили правильно, ведь пациент с коронавирусом может представлять серьёзную угрозу для медицинского персонала больницы.

«Тест на коронавирус был положительный. Она могла заразить врачей. Врачи всё правильно сделали», — поделился своим мнением Александр М.

Медали блокадника и ленточка медали «За оборону Ленинграда» Дарья Драй © ИА REGNUM

Часть людей считает, что в погоне за позитивной статистикой по заболеваемости COVID-19 российская система здравоохранения совершенно забыла о том, что существуют и другие болезни, от которых тоже мучаются и умирают граждане.

«А как же клятва Гиппократа? Что, товарищи врачи, забыли уже? Или вам не до какой-то там бабки, которая от боли с ума уже сходит? С коронавирусом воюете? Ну, воюйте. Только смотрите потом, чтобы не случилось так, что вам лечить скоро некого будет», — пишет Михаил М.

Ряд пользователей указывает на то, что ничего страшного для блокадницы бы не случилось, если бы она просто переждала период заражения коронавирусом и легла на плановую операцию позже.

«И все дружно пропустили слово «плановая». Плановая — не срочная. Вот прямо сейчас её делать не надо. COVID-19 поражает лёгкие. Бабушка могла наркоз не перенести. Надо вылечиться и потом на стол ложиться. И да, я не один раз видела ковидников. Это жуть жуткая. Врачи не стали бы рисковать жизнью пациента просто так», — указывает Анастасия В.

Операционная Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто указывают, что власти совершенно упустили контроль над ситуацией, теперь борьба с коронавирусом превращается в войну на бумаге, чтобы чиновникам было о чём отчитаться перед начальством.

«Губернатор же обещал прекратить оказание плановой медпомощи в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, а сейчас такая чертовщина с отправкой домой больных в порядке вещей, и не только в Питере», — напоминает Александр Д.

«Жесть как довели людей этим коронавирусом! Правительство России, опомнись, пока не поздно! Люди сами себе начинают операции проводить, потому что их не оперируют теперь!» — написал Виктор П.

Напомним, 23 ноября пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила о том, что региональный комитет здравоохранения начал проверку, узнав, что 91-летняя блокадница сама себе сделала хирургическую операцию после того, как у неё выявили коронавирус и ей перенесли плановое медицинское вмешательство.