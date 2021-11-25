Москва, , 05:30 — REGNUM Информация о самоликвидации «дельта"-штамма коронавируса звучит как чудо, но на деле вирус просто мутирует и новые линии вируса могут быть потенциально значительно опаснее исходного. Такое заявление сделал 24 ноября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Хафизов отметил, что новость из Японии о самоликвидации «дельта"-штамма была похожа на чудо и породила надежду на скорое окончание пандемии. Однако реальность, по словам специалиста, совершенно иная. Описанную японскими учёными ситуацию самоликвидации коронавируса, при которой вирус, якобы, мутировал таким образом, что утратил способность размножаться, но одновременно широко размножился среди населения, чтобы дать продолжение своему нежизнеспособному штамму — такое, по словам специалиста, представить сложно.

Самое вероятное объяснение «японскому чуду» — это высокий уровень вакцинации вкупе с жёстким соблюдением жителями страны противоэпидемических мер.

Кроме того, Хафизов отметил, что «линия «дельта» во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными». Такую подлинию недавно выявили в Великобритании, и она более заразна, чем исходный штамм.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные заявили о самоликвидации «дельта"-штамма коронавируса в Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные заявили о самоликвидации «Дельта»-штамма в Японии