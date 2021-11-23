Нарьян-Мар, , 16:59 — REGNUM В селе Оксино Ненецкого автономного округа зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Карантин Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

«В населённый пункт было выполнено четыре санитарных рейса, по итогам вылетов пять пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 были госпитализированы в Ненецкую окружную больницу», — сообщила глава департамента здравоохранения Елена Левина.

По состоянию на 23 ноября, под наблюдением сельского медицинского работника с подтверждённым диагнозом COVID-19 находится 12 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано четверо вновь заболевших. Село закрыто на карантин — въезд и выезд допускается только при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования, сертификата вакцинированного или переболевшего.

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В целом на лечении в регионе находятся 263 ковид-пациента. Из них стационарное лечение получают 32 человека, амбулаторное — 231.