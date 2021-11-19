Воронеж, , 11:11 — REGNUM Решение о закрытии центра центр осмотра и медпомощи воронежцам с ковидом и подозрением на него на территории детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №33 в Коминтерновском районе Воронежа приняли власти. Центр прекращает работу с 20 ноября, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Центр для помощи ковид-пациентам решено закрыть «в связи со стабилизацией эпидситуации по ковиду и снижением уровня заболеваемости» — сегодня центр фактически простаивает, посещаемость пациентами крайне низкая. Врачи Воронежской областной клинической больницы №1, которые работают в центре, вернутся в поликлинику для планового приема пациентов.

По данным департамента здравоохранения, за время работы центра — он открылся 10 ноября — принято 436 пациентов, в среднем в день обращалось около 48 человек. Пять человек были госпитализированы в ковид-стационар. Еще 122 воронежцам оформили больничный лист, также пациентам с подтвержденным ковидом в день обращения бесплатно выдали лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Воронеже было открыто два таких центра, которые должны были разгрузить поликлиники. Первый центр открыли в здании Воронежского концертного зала.

Добавим, что 18 ноября власти сообщили о стабилизации ситуации с ковид-заболеваемостью. При этом ежедневно в регионе фиксируется более 700 случаев заражения коронавирусом.