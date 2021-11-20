Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM За истекшие сутки в больницы Петербурга с COVID-19 и пневмонией доставили 429 пациентов, это на 24 человека больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 20 ноября в городском оперштабе. Однако общее число госпитализированных с ковидом сократилось, потому что выписка превышает число новых пациентов.

Госпитализация Иван Шилов

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За последние сутки в Петербурге выявлено 2637 новых случаев коронавируса, что на 77 случаев меньше, чем в предыдущий день. Выписаны по выздоровлению за 19 ноября 4177 пациентов, на 248 человек меньше, чем сутками ранее. Скончались от COVID-19 за сутки 75 человек, это на два летальных случая меньше, чем в предшествующие сутки.

В петербургских стационарах, перепрофилированных на лечение пациентов с коронавирусом, к началу дня 20 ноября находилось 6658 человек, это на 259 человек меньше, чем сутками ранее. Выписаны из больниц за прошлые сутки 454 человека.

В реанимациях коронавирусных стационаров Петербурга размещен 651 человек (-32 к показателю предыдущих суток), в том числе 344 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки).

Для пациентов с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 8888 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На сегодня свободны 43,04% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 36 492 пациента, это на 646 человек меньше, чем сутками ранее. Еще 4187 контактных лиц находятся на домашнем карантине (+566), 53 человека — в обсерваторе (0).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки уменьшился на 0,02 единицы и составляет на сегодня 0,86 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

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