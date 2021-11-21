Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM В Свердловской области 20 ноября зафиксировали ещё 36 смертей от COVID-19. Эти данные 21 ноября приводит среднеуральский оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе по этой причине погибли уже 8129 человек. 564 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Из них 443 подключены к аппаратам ИВЛ. А в состоянии средней тяжести госпитализированы 6970 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе выявили уже 172 738 случаев заражения коронавирусом. Излечились 152 486 пациентов.