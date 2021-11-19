Москва, , 15:26 — REGNUM На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в столице России превысил 67%. Об этом 19 ноября сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

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«По данным на 19 ноября, 6 080 506 — вакцинация первым компонентом, 5 538 247 — полная вакцинация, 67,1% — коллективный иммунитет», — говорится на сайте в разделе о Москве.

Также указывается, что в Московской области прошли вакцинацию от нового заболевания свыше 4 млн раз, в результате чего коллективный иммунитет стал составлять 69,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло за последние сутки на 37156.