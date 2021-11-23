Москва, , 12:51 — REGNUM Россию и весь мир впереди ожидают новые волны коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Если смотреть на динамику цифр по ковиду за эти дни, то, действительно определенная динамика в сторону понижения есть. Наверное, всем понятно, что, скорее всего, впереди нас ожидают и новые волны. И европейцев ожидает — вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев. Я уж не знаю, у нас третья, у них — четвертая, или у них пятая, у нас — четвертая», — сказал Песков.

По его словам, такие волны коронавируса «идут одна за другой», и все мировые государства сталкиваются с одной и той же проблемой — это «недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации».