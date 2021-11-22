Тюмень, , 07:38 — REGNUM В Тюменском госуниверситете с 22 по 5 декабря студенты очной формы обучения из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 разделены по различным форматам обучения. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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Для студентов Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), Школы перспективных исследований (SAS) и Политехнической школы будут учиться очно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Студенты других институтов ТюмГУ продолжат учебу в режиме онлайн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 22 ноября все школьники и студенты колледжей Тюменской области будут учиться очно до особых распоряжений Роспотребнадзора.

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