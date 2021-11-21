Москва, , 12:01 — REGNUM Советский и российский литературовед, историк литературы и критик, доктор филологических наук Мариэтта Чудакова скончалась в возрасте 84 лет в реанимации больницы в московской Коммунарке от COVID-19. Об этом 21 ноября сообщила дочь критика Мария Чудакова на своей странице в соцсети Facebook.

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки», — говорится в сообщении.

Также указывается, что о времени и месте прощания с покойной будет сообщено позднее.

Отметим, Мариэтта Чудакова родилась 2 января 1937 года и в 1959 году окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1985 года преподавала в Литературном институте им. А. М. Горького. Также она является доктором филологических наук, историком, членом Европейской академии, профессором Литературного института, литературоведом, критиком общественным деятелем и писателем. Ею написаны книги о творчестве писателей Юрия Олеши, Михаила Зощенко, Михаила Булгакова и др.