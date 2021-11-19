Горно-Алтайск, , 14:24 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 481. В 433 случаях больные умерли непосредственно от COVID-19, ещё 48 человек скончались от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

По состоянию на 19 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 436 пациентов.

«Под медицинским наблюдением находится 1174 человека. За весь период снято с медицинского наблюдения 54 272 человека, в том числе за сутки — 138 человек», — добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.