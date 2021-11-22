Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM Данных о том, что иммунитет переболевшего коронавирусной инфекцией человека слабее, чем иммунитет привитого, нет. Об этом главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил 22 ноября журналистам.

Прививка от COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он отметил, что на уровень иммунитета во многом влияет работа иммунной системы. Через заболевание приобретается защита или через введение вакцины, в целом на её уровень не влияет.

«Но надо иметь здесь в виду, что, безусловно, иммунитет, который приобретается после вакцинации, достаётся человеку более легко, он более мягкий, чем после заболевания, после которого у человека даже через длительное время остаются явления», — сказал Козловских.

Он подчеркнул, что новый коронавирус причиняет организму человека существенный ущерб, и приобретение иммунитета через заболевание означает большую опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, Козловских заявил о снижении в 120 раз темпов заболевания COVID-19 в Свердловской области на фоне введения QR-кодов.

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