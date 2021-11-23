Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки зафиксировано еще 36 смертельных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает 23 ноября региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 8197 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 875 граждан. К аппаратам ИВЛ подключено 435 человек. В состоянии средней тяжести пребывают 6740 свердловчан.

За сутки выписано 492 человека. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 153 475 граждан.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, на Среднем Урале число заразившихся коронавирусом превысило 174 тысячи.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале число заразившихся коронавирусом превысило 174 тысячи