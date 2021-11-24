Тамбов, , 13:40 — REGNUM В Тамбовской области 24 ноября подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 53 тыс. 402 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 50 тыс. 127 пациентов, в том числе 305 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1358 человек. 11 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.