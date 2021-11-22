Тюмень, , 12:20 — REGNUM В храмах Тюменской области на входе не требуют QR-коды. Об этом «Тюменской линии» сообщил председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии Григорий Мансуров.

Тюмень (сс) Пивоваров Игорь Николаевич

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«Каких-либо изменений, связанных с посещением храмов, не ожидаем», — отметил Мансуров.

По его словам, на религиозных объектах региона соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры по защите от коронавируса — установлен масочный режим, проводится обработка антисептиками, соблюдается дистанция между прихожанами.

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