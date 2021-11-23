Москва, , 22:21 — REGNUM Власти Лаосской Народно-Демократической Республики одобрили применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили 23 ноября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Уточняется, что препарат был зарегистрирован в стране в рамках ускоренной процедуры. В марте 2021 года в Лаосе в рамках такой же процедуры была зарегистрирована двухкомпонентная российская вакцина «Спутник V».

По данным РФПИ, Лаос стал уже 20-м по счёту государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник Лайт».