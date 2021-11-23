Кемерово, , 08:54 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 23 ноября, за прошедшие сутки выявлено 382 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 397 случаев.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Новокузнецк — 70, Кемерово — 63, Междуреченск — 44, Осинники — 25, Белово — 24, Юрга — 21, Ленинск-Кузнецкий — 20, Прокопьевск — 17, Калтан — 16, Мыски — 14, Анжеро-Судженск — 12, Киселевск — девять, Полысаево — шесть, Тайга — пять, Ижморский МО — пять, Новокузнецкий МР — пять, Березовский — три, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Яшкинский МО — три, Беловский МО — два, Тяжинский МО — два, Юргинский МО — два, Краснобродский — один, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Мариинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МР — один, Топкинский МО — один, Чебулинский МО — один, Яйский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 248 пациентов выздоровели, четверо скончались.