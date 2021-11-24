Новосибирск, , 13:43 — REGNUM В Новосибирске в ближайшее время могут снять ограничения по работе закрытых павильонов зоопарка при условии использованиясистемы QR-кодов. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

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«Для того, чтобы допустить туда посетителей с условием проведения дезинфекции, температурного контроля, разнесения потоков посетителей. Здесь все меры приняты, поэтому мы готовим распорядительный документ правительства Новосибирской области для того, чтобы зоопарк принял посетителей», — пояснил Андрей Гончаров.

Ранее правительство Новосибирской области одобрило продление ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, до 31 декабря. Также введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, действует система QR-кодов.