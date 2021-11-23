Нижний Новгород, , 19:48 — REGNUM В Нижегородской области введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции граждан в возрасте от 60 лет и старше. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора сегодня, 23 ноября.

Вакцина

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В ведомстве отмечают, что причиной тому стала сохраняющаяся в области напряженная эпидемиологическая ситуация из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Главный санитарный врач по региону Наталия Кучеренко поручила медицинским организациям Нижегородской области обеспечить проведение прививок первым компонентом до 17 декабря 2021 года, вторым — до 7 января 2022 года.

При необходимости вакцинация может проводиться на дому.

Напомним, что по официальным данным Роспотребнадзора, в ноябре 2021 года на 31% возросла заболеваемость COVID-19 среди людей старше 60 лет. Причём именно в этой возрастной группе чаще всего болезнь протекает в тяжёлой форме и с осложнениями.