Москва, , 09:12 — REGNUM Ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 50% жителей Москвы, впервые сделавших антиковидные прививки более полугода назад. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

Анастасия Ракова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Заместитель мэра рассказала о растущей доле горожан, которые прошли вакцинацию давно, поэтому им в обязательном порядке нужно повторно делать прививки.

«На сегодняшний день полтора миллиона человек в Москве получили прививки более полугода назад. Пока повторную прививку получили только 50%», — сказала Ракова.

Она заявила о необходимости вакцинации и привела в пример ситуацию в московских домах ветеранов, где постояльцы в обязательном порядке и своевременно проходят вакцинацию.

«На сегодняшний день у нас нет заболеваемости в этих категориях», — отметила Анастасия Ракова.