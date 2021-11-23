Нижний Новгород, , 20:07 — REGNUM Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на выпады антипрививочников, сравнивающих вакцинацию от коронавируса и введение QR-кодов с фашизмом.

Проверка QR-кода Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Высокопоставленный чиновник на своей странице в соцсетях напомнил им о том, что руководство третьего рейха планировало ввести запрет на вакцинацию на оккупированных территориях и поддерживало слухи среди населения захваченных стран о якобы вреде прививок.

Также он отметил, что противникам вакцинации следовало бы знать о том, что идеология нацизма и фашизма основывались, в том числе, на идеях социал-дарвинизма, предполагающего естественный отбор в человеческом обществе.

«В период с 1939 года по 1945 годы в нацистской Германии было уничтожено 100 тысяч пациентов, в том числе 5 тысяч подростков», — подчеркнул глава регионального минздрава, обращаясь к противникам вакцинации.