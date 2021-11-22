Чита, , 07:21 — REGNUM В Забайкальском крае с 22 ноября учащиеся 9−11 классов перешли на очный формат обучения. Для учащихся 5−8 классов дистанционное обучение продолжится до 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова руководителя краевого Роспотребнадзора Светлану Лапу.

Школьники Цитата из к/ф «Чучело». Реж. Ролан Быков. 1983. СССР

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Она также подчеркнула, что выход с 15 ноября на офлайн-занятия учащихся начальных классов не дал прироста заболеваемости. По утренним данным входного фильтра, отстранение с признаками ОРВИ было минимальным. Школьники вышли на очный формат обучения без респираторных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 21 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 84 943 (+356).

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