Новосибирск, , 13:35 — REGNUM Все сотрудники новосибирского аквапарка «Аквамир» прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил главный администратор «Аквамира» Денис Сурков.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он уточнил, что аквапарк в настоящее время готовится принять гостей в соответствии со всеми требованиями.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров сегодня, 24 ноября, сообщил, что при соблюдении всех противоэпидемиологических мер, использовании системы QR-кодов и разведении потоков посетителей, рассматривается возможность открыть аквапарк.

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