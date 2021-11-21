Кызыл, , 11:59 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, половину прироста обеспечила столица региона Кызыл, где выявлено 33 носителя.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Из 66 заболевших мужчин — 32, женщин — 34. По возрасту: детей до 17 лет — 25, от 18 до 49 лет — 27, от 50 до 64 лет — 11, старше 65 лет — 3», — отметили в ведомстве.

Таким образом, по данным портала «Стопкоронавирус», общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 30 053. К настоящему времени выздоровели 26 158 человек, жертвами COVID-19 стали 291 житель.

По состоянию на 21 ноября, в ковидных стационарах Кызыла лечатся более 400 пациентов, в том числе 42 ребёнка и девять беременных женщин. 25 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 239 носителей.