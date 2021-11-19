Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM В Петербурге установлен новый рекорд по суточной вакцинации от коронавируса. За 17 ноября центры вакцинации в общей сложности посетили 35 913 жителей Петербурга, в том числе первым компонентом вакцины привито 21 139 человек. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Работа медсестры в прививочном кабинете Дарья Драй © ИА REGNUM

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До этого рекорд суточной вакцинации был поставлен 12 ноября, тогда от коронавируса привились в общей сложности 35 765 человек.

Город оказывает содействие гражданам, желающим привиться, увеличивая количество мобильных пунктов. На сегодняшний день их число увеличилось до 50-ти, помимо 177 стационарных пунктов в медицинских учреждениях.

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