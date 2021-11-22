Барнаул, , 09:46 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 22 ноября прививки от коронавируса получили 974 926 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие выходные прирост вакцинированных составил 27 958 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация Donland.ru

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Из общего числа привитых 131 692 жителей региона получили первую прививку (+7079 за выходные). Число полностью привитых граждан составляет 805 683 человек (+16 902 за выходные получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 37 551 ревакцинированных (+3977 выходные).

Как сообщало ИА REGNUM, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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