Москва, , 11:49 — REGNUM В России за последние сутки выявили 33 996 случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 ноября в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Суточный прирост подтверждённых исследованиями заражений постепенно снижается. Днём ранее выявили 35 681 случай заражения. Общее число заражений в РФ, согласно данным оперштаба, достигло 9 400 835 случаев.

Среди регионов по суточному приросту лидируют Москва, Подмосковье и Самарская область — 2749, 1871 и 1529 случаев соответственно. На четвёртом месте оказался Санкт-Петербург, где выявили лишь 1060 новых случаев заражения. Замыкает первую пятёрку Крым.

Также в штабе рассказали, что за сутки в Российской Федерации от ковида умерли 1243 человека.