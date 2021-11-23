Барнаул, , 14:03 — REGNUM Самая главная проблема в том, что до сих пор нет содержательного смысла в термине «QR-код». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 23 ноября кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя правительственный пакет законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, он пояснил:

Константин Емешин Opaltai.ru

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«QR-код. Что это такое по смыслу: «Человек не заразен?» или «Человек сам опасается заразы?». Пока решили ограничится, что человек привился. Но здесь опять куча вопросов: «Какая вакцина?». И никто не дает гарантии, так как вирус мутирует и вакцина может защищать от одного типа вируса, а может и не защищать.

А на это еще наслаивается миф про антитела. Якобы у переболевших есть антитела. Но проблема в том, что антитела вырабатываются не на вирус, а лишь на его белковую оболочку, которая весьма изменчива. А здесь опять идет гонка за методиками. Один главный врач со мной поделился, что они с нетерпением ждут позицию Минзрава, чтобы срочно закупить аппаратуру и реактивы именно для поиска определенных антител, которые определят чиновники.

Ибо все понимают, что это большие деньги. Кроме этого ни сам факт прививки, ни тип вакцины, ни наличие антител пока не гарантирует полной безопасности Поэтому на первом этапе я бы вкладывал в понимание QR-кода только сам факт прививки. Антителами я бы пока не путал. Хотя и бизнесменов понять можно — ведь они обязаны закупить аппаратуру для считывая QR-кодов. А это накладно».

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу QR-коды для посещения торговых центров в Алтайском крае ввели с 30 октября.

Власти Алтайского края рассчитывают на формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в первой половине 2022 года и введение QR — кодов считают временной вынужденной мерой.

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