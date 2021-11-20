Иркутск, , 07:33 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 20 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6071 человека, причём 29 из них добавили в сводку за последние сутки.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 133 326 человек (+601 за сутки). Это абсолютный рекорд за всю историю пандемии. Госпитализированы 5433 (+20 за сутки).

Выздоровели 110 449 пациентов (+357 за сутки). Ещё 524 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+3 за сутки).

Читайте также: Приангарье бьёт рекорды по числу заражённых коронавирусом