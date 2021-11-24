Москва, , 07:40 — REGNUM Главврачи нескольких крупных больниц в России обратились с открытым письмом к 12 политическим и общественным деятелям, которых считают критиками вакцинации от COVID-19, и пригласили их посетить «красные зоны» больниц, реанимации и морги. Об этом 24 ноября сообщает РБК.

«Красная зона» Александр Куликов © ИА REGNUM

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«Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и паталогоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», — говорится в письме.

Из письма следует, что для посещения больниц в предложенном режиме потребуется оставить заявку по телефону, который совпадает с номером горячей линии Росздравнадзора по коронавирусу.

Подписантами выступили главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, несколько главврачей московских клиник, больниц в Санкт-Петербурге и ряде других городов России.

Письмо адресовано известным общественным деятелям, политикам «и другим противникам вакцинации», в частности лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы от «Единой России» Петру Толстому, лидеру движения «Суть времени» Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, другим деятелям культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, смертность среди заболевших COVID-19 в настоящее время остаётся в России на высоком уровне — ежедневно умирают более 1,2 тыс. человек. Под наблюдением находятся чуть более миллиона больных COVID-19.