Курск, , 11:29 — REGNUM В Курской области более 70 тыс. 800 граждан в возрасте от 65 лет, прошедшие вакцинацию против COVID-19, уже получили единовременную выплату в размере трёх тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

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На эти цели из областного бюджета было направлено более 212 млн рублей. Ранее предполагалось, что выплаты получат пенсионеры, привитые первым компонентом вакцины с 1 сентября 2020 года до 30 ноября 2021 года. Теперь, чтобы получить выплату, привиться нужно до конца 2021 года.

Выплата осуществляется за счет средств регионального бюджета. Для этого не нужно писать никаких заявлений, деньги поступают на пенсионный счет.