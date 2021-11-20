Москва, , 08:36 — REGNUM Снижение волны заболеваемости COVID-19 наблюдается в настоящее время на территории России. Об этом 20 ноября заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция (снижения числа ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19, — ред.) хорошая», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Также Бутенко отметил, что в случае, если такая тенденция будет наблюдаться в течение одной или двух недель, как он считает, можно построить математическую модель и говорить о том, что ситуация выправляется.

«Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — добавил вирусолог.

При этом он подчеркнул, что после этого пандемия не закончится полностью и потому, по мнению вирусолога, жителям РФ и далее нужно будет соблюдать меры безопасности и ставить прививки от нового заболевания.

«Все будет завесить от дисциплины исполнения необходимых мер против COVID-19. Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов. Пандемия там началась, но они смогли ее победить. Также надо стимулировать наших людей к вакцинации», — пояснил Бутенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в России был установлен новый максимум суточной смертности от коронавирусной инфекции, когда от COVID-19 и связанных с ним последствий за сутки умерло 1254 человека.