Междуреченск, Кемеровская область, , 15:58 — REGNUM В Междуреченске скоропостижно скончался бывший глава города Вадим Шамонин. Информацию об этом редакции «Сибдепо» подтвердили в мэрии муниципалитета.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

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Отмечается, что по предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем на фоне перенесённой им ранее коронавирусной инфекции.

Вадим Шамонин возглавлял город до 2015 года. Позже он перешёл на работу в Водоканал.