Новосибирск, , 13:21 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 21 ноября, за прошедшие сутки было выявлено 399 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 392 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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«Скончались ещё тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 41, 63, 66, 69, 70, 73 лет и женщины в возрасте 56, 66, 71, 82, 83, 88, 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3665 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 79 167 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 8076 детей; 56 546 пациентов выздоровели (+58 за сутки).