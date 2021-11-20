Москва, , 16:49 — REGNUM Переболевшие COVID-19 люди могут страдать от шума в ушах, это связано с поражением слухового нерва или диссеминированным поражением головного мозга. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Николай Крючков.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

«При шуме в ушах возможны два момента. Первый — это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть изменяются обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект — как для обонятельного нерва», — сказал он U ra.ru .

По его словам, есть и второй аспект, это когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение (патологический процесс, характеризующийся образованием тромбов в сочетании с несвёртываемостью крови) головного мозга.

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Как сообщало ИА REGNUM, более чем у половины госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 пациентов после выписки диагностируют серьёзные повреждения сердца. Результаты исследования британских медиков опубликованы в журнале European Heart Journal.

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