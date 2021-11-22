Москва, , 21:35 — REGNUM Тот, кто привьётся назальной вакциной от COVID-19, уже не будет переносчиком коронавируса, заявил 22 ноября глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «России 24».

Александр Гинцбург Kremlin.ru

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Заявив, что у привитых при помощи инъекции, возможно, вирус может оседать на слизистых, и тогда человек является переносчиком, Гинцбург пояснил, что у привитых назальной вакциной появится, «по всей видимости», «стерильный иммунитет».

Гинцбург «Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя».

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