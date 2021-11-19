Москва, , 10:56 — REGNUM Студенты старше 18 лет обязаны привиться от коронавируса уже в 17 регионах России. Так, соответствующее постановление выпустило 19 ноября управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Студенты Kremlin.ru

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Пройти вакцинацию от COVID-19 необходимо «лицам старше 18 лет, обучающимся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования», указано в документе. Требование распространяется и на тех, кто проходит практику вне учебного заведения, учится заочно и по вечерам.

Обязательную вакцинацию для совершеннолетних студентов ранее ввели в Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областях, Пермском и Краснодарском крае, Калмыкии, Дагестане, Марий Эл, Адыгее, Бурятии и Туве.

В Санкт-Петербурге, Татарии, Астрахани, Нижегородской и Калужской областях требуют, чтобы студенты прошли вакцинацию для учебной практики за пределами образовательного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане студентов обязали привиться до 15 декабря. С 1 декабря непривитых хотя бы первым компонентом вакцины переведут на дистанционное обучение.

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