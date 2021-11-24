Сыктывкар, , 16:56 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба высказался о введении QR-кодов. По мнению чиновника, «перегрев» темы случился из-за недостаточной информированности граждан.

Владимир Уйба Fmba.gov.ru

«Мы уже давно живем в мире справок, которые нужно предоставлять по требованию. Едем ли мы куда-то в санаторий или ведем ребенка в детский сад, вопросов у нас это не вызывает. На мероприятиях вы считываете QR-код и загружаете информацию, и никаких вопросов. Но почему-то отношение к коду, как к источнику информации о перенесенном заболевании или вакцинации, складывается негативное. С людьми, которые не до конца разбираются в вопросе, нужно общаться и обсуждать все детали. Считаю, что мы находимся в той ситуации, когда люди кричат «Пожар!», хотя пожара на самом деле нет», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за последние сутки скончались 26 ковид-пациентов.