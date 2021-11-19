Тамбов, , 13:11 — REGNUM Распоряжением врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова системе здравоохранения региона выделены дополнительные средства для оказания помощи заболевшим ковидом, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Медучреждения Тамбовской области получат дополнительные средства Tambov.gov.ru

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В Тамбовской области показатели заболеваемости COVID-19 ниже среднероссийских значений. Тем не менее за последние сутки зарегистрировано 211 новых случаев заражения коронавирусом. Многим заболевшим в ближайшее время потребуется госпитализация и кислородная поддержка. Как пояснили в управлении здравоохранения, средства, выделенные больницам из областного бюджета, пойдут именно на эти цели. Региональные власти работают на опережение, чтобы люди своевременно могли получить качественную медицинскую помощь.

Так, в ближайшее время будут развернуты дополнительные койки для госпитализации больных коронавирусной инфекцией, в том числе с кислородной поддержкой. Выделенные средства направят на приобретение 12 аппаратов инвазивной вентиляции легких для ГКБ № 3 Тамбова и больницы имени Архиепископа Луки.

Кроме того, в Тамбовской областной больнице и Уваровской ЦРБ будут проведены ремонтные работы по дополнительной подводке системы централизованной подачи кислорода, а также системы снабжения медицинскими газами одного из отделений ГКБ № 3 Тамбова.