Петрозаводск, , 10:06 — REGNUM «Пятая» волна новой коронавирусной инфекции в Карелии неизбежна, ее ожидают в начале 2022 года. Однако какой она будет силы, зависит от доли коллективного иммунитета в регионе. Об этом 22 ноября заявил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Сертификат о вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, пока не ясно, кто заболеет в ходе ново волны — непривитые или привитые, которые не сделали повторную вакцинацию.

«Если к приходу пятой волны хотя бы 80% жителей вакцинируются и ревакцинируются, то мы сможем избежать не только такого огромного числа летальных исходов, но и переполнения ковидных стационаров. Сможем постепенно вернуться к нормальной жизни. Это зависит от каждого жителя Карелии», — отметил министр.

Чиновник уверен, что вакцины против COVID-19 эффективно защищают от известных штаммов коронавируса. Привившиеся в пять раз реже попадают в больницу, если заразились.

«Наши граждане, выступающие категорически против вакцинации, не позволяют победить эпидемию ковида полностью, оставляя её «на малом огне». Мы находимся в стадии ослабевания четвёртой волны в ожидании пятой. Есть опасность, что мы окажемся в условиях пятой волны сразу после Нового года или в начале февраля», — отметил Охлопков.

Отметим, с начала пандемии в Карелии зарегистрированы 81 388 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9666 детей. За прошедшие сутки были выявлены 275 инфицированных, в том числе 48 детей, из них непривитых — 266 (96,7%). Сутками ранее было выявлено на четыре зараженных больше. В ковидных стационарах получает лечение 891 пациент, в состоянии средней тяжести — 800 человек, в тяжёлом — 87, и все они не привиты. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных.

Выздоровели в Карелии с начала пандемии 76 695 человек, в том числе 9170 детей, а за последние сутки — 251 из ранее заболевших. За сутки зарегистрированы два умерших от коронавирусной инфекции, что на одну смерть больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция в республике унесла жизни 1054 человек.

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