Новосибирск, , 13:38 — REGNUM Новосибирцы, выступающие против QR-кодов и обязательной вакцинации от коронавируса, сегодня, 21 ноября, собрались на Монументе Славы в Ленинском районе Новосибирска. Они спели «Вставай, страна огромная» и возложили цветы к Вечному огню, сообщает редакция «НГС Новости».

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«На акции дежурили полицейские — они не вмешивались в происходящее, только снимали. Недалеко стояла машина скорой помощи, — уточняет СМИ. — По оценкам нашего корреспондента, собралось около 180 человек».

Они требовали отменить QR-коды и собирали подписи к заявлению представителям власти.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, новосибирцев без прививки от коронавируса начали отстранять от работы.