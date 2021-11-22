Чебоксары, , 09:25 — REGNUM В Чувашии сохраняется тенденция снижения числа госпитализаций больных ковидом и количества амбулаторных пациентов, но при этом «достаточно большим» остаётся число вновь выявляемых случав заражения коронавирусом. И есть «риски неконтролируемого распространения» инфекции в преддверии нового года, когда увеличивается миграционная активность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 22 ноября, глава Чувашии Олег Николаев.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Планёрку в правительстве руководитель республики начал с оценки эпидемической ситуации. По его словам, «в целом ситуация развивается в ключе и в том тренде», который сформировался в период нерабочих дней. Постепенно снижается количество больных, которые госпитализируются в больницы или находятся на амбулаторном лечении.

«Коечный фонд постепенно выводиться для того, чтобы лечить людей в плановом режиме. Но при этом числе вы остаётся достаточно большим число вновь выявляемых случаев заражения», — сказал Олег Николаев.

По его словам, ежедневно лабораторно подтверждается 160 — 170 случаев заражения, это «очень высокие цифры». И в очередной раз он напомнил о вакцинации, считая, что это «позволяет обеспечить защиту» населения:

«Но темпы вакцинации за последние дней очень существенно упали».

Олег Николаев также сообщил, что с приближением новогодних праздников поступает «достаточное большое число запросов» по их празднованию. Руководитель региона сослался на зарубежные страны, которые одна за другой «переходят в режим локдауна», а в России отменяются новогодние федеральные праздники.

«Очевидно, нам тоже об этих направлениях уже думать, исходя из темпов вакцинации, насколько вырабатывается коллективный иммунитет и как удаётся сдерживать ситуацию», — сказал руководитель республики.

По его словам, с приближением новогодних праздников «увеличивается миграция» в связи с тем, что работающих вахтовым методом массово возвращаются домой:

«И как раз появляются риски неконтролируемого распространения коронавирусной инфекции. Прошу все эти обстоятельства учесть, пересмотреть насколько эффективно реализуются те или иные мероприятия».