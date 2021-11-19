Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Нерабочие дни в начале ноября текущего года позволили снизить уровень суточной заболеваемости и госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге. Об этом 19 ноября сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медицинские бригады, работающие с заражёнными коронавирусом пациентами и лицами из группы риска Cap.ru

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По словам чиновника, снижается число заболевших пациентов, которые регистрируется в федеральном реестре, а также уменьшается число впервые выявленных зараженных.

«Четыре прошедших дня мы видим уменьшение числа госпитализированных пациентов. В стационарах растет число свободных коек — более 20% в стационарах для взрослых, причем мы уменьшили это количество на 600 коек, и примерно такое же количество в детских стационарах», — заметил Лисовец.

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Глава комздрава уточнил, что при сохранении текущей тенденции будет оперативно рассмотрен вопрос об обратном перепрофилировании, прежде всего, многопрофильных стационаров, и возвращении их к плановой работе.

«Тот период нерабочих дней, который выпал на начало ноября, на мой взгляд, убедительно доказал свою эффективность в плане снижения заболеваемости и госпитализаций», — подытожил Лисовец.

Отметим, за минувшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 2714 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 69 случаев больше, чем сутками ранее. Таким образом, после двухдневного спада суточная заболеваемость вновь выросла.

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