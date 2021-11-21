Москва, 21 ноября 2021, 20:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от COVID-19, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
В свою очередь Логунов ответил, что для этого необходимо подписать согласие».
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня во время ежегодной прямой линии Путин рассказал, что сделал прививку от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». Процедуру президент прошёл примерно в феврале. Он объяснил, что ранее не рассказывал о прививке, чтобы не создавать для «Спутника» конкурентных преимуществ.