Москва, , 20:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от COVID-19, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я могу принять участие в этом эксперименте?», — обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи.

В свою очередь Логунов ответил, что для этого необходимо подписать согласие».

«Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня во время ежегодной прямой линии Путин рассказал, что сделал прививку от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». Процедуру президент прошёл примерно в феврале. Он объяснил, что ранее не рассказывал о прививке, чтобы не создавать для «Спутника» конкурентных преимуществ.