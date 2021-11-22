Абакан, , 07:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 185 носителей коронавируса, выздоровел 151 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 ноября в республиканском правительстве.

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С начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 30 841 человека. Амбулаторно лечится 5 371 ковид-пациент, в стационарах — 1 358.

Напомним, 21 ноября в республике выявили 183 носителя коронавируса.

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