Орел, , 09:16 — REGNUM В Орловскую область 24 ноября поступило 14 850 доз вакцины «КовиВак», об этом сообщается на сайте covivac.ru. Полученная вакцина сегодня же, 24 ноября, будет направлена в пункты вакцинации в Орле и районах области.

Вакцинация Минобороны России

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О получении большой партии вакцины «КовиВак» сообщил 23 ноября также губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По данным департамента здравоохранения Орловской области, на 23 ноября 274 274 орловца прошли первый этап вакцинации препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 211 861 человек завершили вакцинацию этой вакциной. 15 228 человек получили первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» и 13 726 человек завершили вакцинацию этой вакциной. Ещё 2079 жителей области прошли 1 этап вакцинации вакциной «КовиВак» и 1 616 человек завершили вакцинацию. Также 50 335 человек прошли вакцинацию вакциной «Спутник Лайт», ревакцинировались 24 878 человек.

По информации и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области Станислава Шувалова, ежедневно в регионе от коронавируса прививаются около пяти тысяч человек.