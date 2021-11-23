Чебоксары, , 07:25 — REGNUM В Чувашию, жители которой жаловались главе республики на отсутствие «Спутника Лайт», поступила крупная партия вакцины. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регион поступило 17,4 тыс. доз препарата «Спутник Лайт». Всю партию распределяют по пунктам вакцинации в городские и сельские больницы, в том числе и в отдалённые районы.

Напомним, «Спутник Лайт» — это облегчённый вариант российской вакцины «Спутник V», которая не требует введения второй дозы препарата. Данным препаратом, помимо населения республики, также вакцинируют иностранцев на коммерческой основе.

Отметим, на 19 ноября в Чувашии прививку от ковида сделали 491 590 жителей, в том числе двумя компонентами — 422 803. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 38,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 41 687 случаев заражения коронавирусом, вылечился 36 421 человек, скончались 3154 ковидных больных.

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