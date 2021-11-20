Ханты-Мансийск, , 12:08 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (37 случаев), сообщает 20 ноября региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 254 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 20 ноября в Югре зарегистрировано 87 277 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 79 984 человека, 1595 пациентов с COVID-19 скончались (на 14 человек больше, чем днём ранее).

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