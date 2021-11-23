Тюмень, , 20:28 — REGNUM Тюменке, переболевшей COVID-19, не выдают QR-код. Об этом женщина сообщила порталу 72.ru.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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Жительница Тюмени Евгения вместе с мужем при первых симптомах COVID-19 сдали тест в частной клинике. Результат получился положительным. Позвонили в поликлинику, но врач так и не пришёл. Лечились от смертельной инфекции самостоятельно, благо, что болезнь протекала легко, хотя супруги не прививались от коронавируса. Получив отрицательный тест, тюменцы вознамерились подтвердить получение антител QR-кодом переболевших. Однако им в этом было отказано.

По словам Евгении, в QR-коде ей и супругу было отказано по причине тестирования в платной клинике. Кроме того, участковый врач не зафиксировал их болезнь. Тк им пояснили в медучреждении.

Пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина пояснила, что супругам необходимо обратиться к главному врачу поликлиники, «потому что тест есть, был вызов медика». И, вероятнее всего, переболевшим тюменцам придётся поставить прививку от коронавируса, отметили уже в оперштабе региона.

«Медицинских документов два: сертификат о том, что человек переболел (выдается после выздоровления. Диагноз ставится только по результатам ПЦР-теста), а также сертификат о пройденной вакцинации. По данным регионального департамента здравоохранения, на сегодня нет окончательных данных о том, сколько должно быть антител для максимальной защиты, поэтому это пока не является критерием для отказа от вакцинации. В целом наличие антител не является противопоказанием», — пояснили изданию в оперативном штабе Тюменской области.